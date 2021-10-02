«Кремінь-2» завоював кубок пам'яті Олега Бабаєва, без роматничної пропозиції не обійшлося

Вчора, 1 жовтня, на стадіоні «Кремінь-Арена» фінішував турнір пам'яті Олега Бабаєва. У фіналі зійшлися команди «Кременчук» та «Кремінь-2». В основний час команди розписали мирову - 1:1, тому долю переможця вирішила серія пенальті. Тут фортуна посміхнулася молодим хлопцям з МФК «Кремінь», які переграли суперника - 3:2.

"Кремінь-2": Олександр Третьяк, Назар Гонтар, Єгор Головченко, Руслан Приходько, Дмитро Мороз, Артем Пятибрат, Дмитро Кашуба, Іван Худієнко, Микола Кузьменко, Дмитро Ульянко, Ігор Удовик. Тренер: Євген Маринич

"Кременчук": Данило Єрмолов, Роман Локтіонов, Тугай Алізаде, Дмитро Мовчан, Ярослав Гуненко, Олександр Чернишов, Микола Калюжний, Анатолій Ульянов, Євген Шаповал, Олександр Артем’єв, Павло Золотаренко. Тренер: Павло Золотаренко

Кращим гравцем турніру став Артем Пятибрат («Кремінь-2»), кращий бомбардир - Роман Локтіонов («Кременчук»), кращий голкіпер - Максим Голуб («Ягуар»).

Після гри граючий тренер Кременчука Павло Золотаренко зробив пропозицію своїй коханій Аліні. З дівчиною вони познайомилися ще 4 роки тому у Харкові на навчанні. Дівчина працює поруч з Павлом - адміністратором футбольного центру Аяксік. Телеграф поспілкувався з Павлом та дізнався секрети підготовки до романтичного дійства на стадіоні.

- Сенсаційно дві команди, якими я займаюся, вийшли до фіналу кубка ім. Бабаєва. Я знав, що буде ведучий на фіналі і вирішив, що це буде здорово і незабутньо. У середу ми вийшли обома командами в фінал, можна сказати що в середу ввечері я вже починав думати, що пропозицію можна зробити у фіналі. А вже в п'ятницю в день фіналу набрав ведучого і він сказав, що це крута ідея і давай робити

Купив обручку, потім подзвонив Ромі Локтіонову, щоб допоміг мені купити квіти і привезти їх на стадіон, поки їхали він мені підказав ідею з коридором з футболістів, а Сергій Гориславец (ведучий) підказав що можна, щоб вона вийшла і пройшлася нібито на якийсь конкурс. В кінці він її поверне до трибун, з'явлюся я, вона обернеться і я зроблю пропозицію. Звуковий супровід класний, футболісти підлаштувалися... загалом спасибі всім за допомогу, - поділився підготовкою Павло.