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Кременчук

Кременчужанка близько місяця щукає домашнього улюбленця

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 296

 

Цуценя втекло з дачного кооперативу «‎Зоря», що на Кривушах

До редакції звернулася кременчужанка, яка близько місяця шукє свого пухнастого улюбленця. Цуценя втекло з дачного кооперативу «‎Зоря», що на Кривушах.

Собака світло-пісочного кольору, кінчики лапок та хвоста білі, на морді теж біла смужка від кінчика носа до лоба. Дівчинці 6 місяців, вона повністю провакцинована, на момент зникнення на ній був червоний нашийник.

Останнього разу собаку бачили близько тижня тому, переходила з людьми через дамбу в районі Ревівки.

За повернення цуценяти власниця пропонує грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Усіх, хто має інформацію про собаку, просять звертатися за номером:

(067) 778-49-66, Карина.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: собака пошуки винагорода
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