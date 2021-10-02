Кременчужанка близько місяця щукає домашнього улюбленця

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 296

Цуценя втекло з дачного кооперативу «‎Зоря», що на Кривушах

До редакції звернулася кременчужанка, яка близько місяця шукє свого пухнастого улюбленця. Цуценя втекло з дачного кооперативу «‎Зоря», що на Кривушах.

Собака світло-пісочного кольору, кінчики лапок та хвоста білі, на морді теж біла смужка від кінчика носа до лоба. Дівчинці 6 місяців, вона повністю провакцинована, на момент зникнення на ній був червоний нашийник.

Останнього разу собаку бачили близько тижня тому, переходила з людьми через дамбу в районі Ревівки.

За повернення цуценяти власниця пропонує грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Усіх, хто має інформацію про собаку, просять звертатися за номером:

(067) 778-49-66, Карина.