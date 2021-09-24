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Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали кабеліста

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 465

 

Чоловік намагався втекти

Вчора о 1.30 на централізований пульт охорони надійшов сигнал про спрацювання сигналізації на вулиці Київській. Про це повідомляє пресслужба охоронної фірми «Сокіл». 

Прибувши на локацію, група швидкого реагування побачила у комунікаційному колодязі обрізані з обох боків дроти, але поруч нікого не було. Трохи почекавши, вони помітили чоловіка, який підійшов до кабелів, щоб їх забрати та, побачивши охорону, кинувся тікати. Однак йому не вдалось цього зробити. Бійці «Соколу» затримали громадянина.

Для подальшого встановлення обставин та надання юридичної оцінки вчиненому на місце викликали патрульну поліцію.

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Автор: Альона Душенко
Теги: крадіжка кабель
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