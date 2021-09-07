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Надзвичайні новини

На Лесі Українки Opel наздогнав Renault

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 301

 

На місці працюють патрульні

7 вересня зранку сталася ДТП на проспекті Лесі Українки, повідомляє пресслужба поліції.

Водій автомобіля Opel не вибрав безпечної дистанції та зіткнувся з Renault.

Патрульні складають відповідні матеріали.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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