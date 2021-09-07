У центрі Кременчука провели демеркуризацію

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6 вересня, протягом години - з 14.45 до 15.45 - у квартирі на вул. Першотравневій рятувальники проводили демеркуризація приміщення.

Як стало відомо з оперативного зведення мерії, 80-річний дідусь з необережності розбив ртутний термометр, тож рятувальники прийшли йому на допомогу.

*Демеркуризація - видалення ртуті і її з'єднань фізико-хімічними або механічними способами з метою виключення отруєння людей і тварин. Металева ртуть дуже токсична і має високий тиск парів при кімнатній температурі, тому при випадковому протоку (а також в разі пошкодження ртутних термометрів, ламп, манометрів та інших містять ртуть приладів) підлягає видаленню з приміщень.