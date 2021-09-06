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Надзвичайні новини, Полтавщина

За добу на трасі Полтава-Кременчук сталися дві ДТП, в яких постраждали 2 дорослих та 3 дітей

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 145

 

Поліція встановлює обставини

5-го вересня під Кременчуком сталися дві ДТП, повідомляє пресслужба поліції.

Близько 11.40 на автодорозі Полтава-Олександрія, біля села Підлужне, «Таврія» злетіла в кювет. Внаслідок ДТП травми отримала 57-річна пасажирка.  

 

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

 

Інша ДТП сталася близько 20.30, в селі Лелюхівка, Новосанжарської громади. Відомо, що 52-річна водійка Kia Sportage, зіткнулась із гужовим транспортом, під керуванням 47-річного водія. Внаслідок ДТП травмовані водій гужового транспорту та його неповнолітні пасажири - 2013, 2016 та 2019 років народжень. Водія гужового транспорту доставлено до лікарні. Діти оглянуті медиками та відпущені додому.

 
По даному факту вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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