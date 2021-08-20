У Кривушах палала «Зоря» на вулиці Малиновій

20 серпня близько 3.00 у селі Кривуші на вулиці Малиновій палав дачний кооператив «Зоря». Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, горіла літня кухня на площі 43 кв. м.
Рятувальники гасили пожежу 3,5 годин, їм довелося викликати додаткові сили.
Вогонь повністю знищив літню кухню, вживані речі, побутову техніку, особисті речі та документи, пошкодив електротехніку. Проте ДСНС-никам вдалося врятувати розташований поруч 2-поверховий житловий будинок.
Причина займання встановлюється.