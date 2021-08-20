АТОвці прохають переглянути розмір виділення коштів на поховання військових

Відбулася зустріч АТОвців та представників ветеранів, на якій були присутні 18 осіб. 18 серпня учасники зборів обговорили ініціативу звернення ГО «Ветеранське Братерство» до міського голови Віталія Малецького про створення Координаційної ради ветеранів у Кременчуці. Загалом 11 громадських організацій готові працювати у Координаційній раді ветеранів для роботи ветеранської спільноти і допомагати місту, але поки що реакція міського голови на відповідне звернення про створення ради не відома.
Розглянули на зборах і питання поховання учасників бойових дій. Владі міста запропонували переглянути суму виділення коштів на поховання, бо ціни були затверджені у 2015 році і не змінювалася вже 6 років.
Наступні установчі збори планують провести 15 вересня для прийняття положення про Координаційну раду ветеранів Кременчука.