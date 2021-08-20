АТОвці прохають переглянути розмір виділення коштів на поховання військових

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Відбулася зустріч АТОвців та представників ветеранів, на якій були присутні 18 осіб. 18 серпня учасники зборів обговорили ініціативу звернення ГО «Ветеранське Братерство» до міського голови Віталія Малецького про створення Координаційної ради ветеранів у Кременчуці. Загалом 11 громадських організацій готові працювати у Координаційній раді ветеранів для роботи ветеранської спільноти і допомагати місту, але поки що реакція міського голови на відповідне звернення про створення ради не відома.

- Питань для опрацювання радою дуже багато. Більшість присутніх на зборах хотіли бачити у Координаційній раді ветеранів учасників бойових дій на територіях інших держав. Ми не ділимо людей, які в свій час пройшли пекло війни, вони в будь-який час можуть захистити Україну і мають досвід та патріотизм, тому ми разом! Створено ініціативну групу для прийняття на наступних установчих зборах положення! Також були присутні волонтери та дружини інвалідів війни, у яких багато питань по програмах реабілітації ветеранів війни, тобто фінансування і вдосконалення лікувальної бази у місті, - повідомив Микола Маменко.

Розглянули на зборах і питання поховання учасників бойових дій. Владі міста запропонували переглянути суму виділення коштів на поховання, бо ціни були затверджені у 2015 році і не змінювалася вже 6 років.

Наступні установчі збори планують провести 15 вересня для прийняття положення про Координаційну раду ветеранів Кременчука.