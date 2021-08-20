19 серпня у Кременчуці виявили 4 нові випадки COVID-19

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 493

Захворіли дві жінки та двоє чоловіків

За добу 19 серпня в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли дві жінки віком 45 та 62 роки і двоє чоловіків віком 19 та 46 років.

Всі пацієнти наразі перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, проводяться епідемічні розслідування. З'ясовують коло контактних осіб.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 12 пацієнтів, 5 кременчужан одужало.

За весь час пандемії зареєстровано 9478 випадків коронавірусної хвороби. Одужало 9170 мешканців міста, а 274, на жаль, померло.