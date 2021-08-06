Поліція затримала кременчужанина під час збуту метамфетаміну

Кременчужанина затримали під час збуту метамфетаміну, повідомляє пресслужба поліції.
Оперативники встановили причетність 38-річного чоловіка до збуту метамфетаміну у Кременчуці та Кременчуцькому районі.
За вказаним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкриті кримінальні провадження за ч.1 і 2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.