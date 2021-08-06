Поліція затримала кременчужанина під час збуту метамфетаміну

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Під час обшуку в нього крім наркотиків виявили гроші, набої та зброю

Кременчужанина затримали під час збуту метамфетаміну, повідомляє пресслужба поліції.

Оперативники встановили причетність 38-річного чоловіка до збуту метамфетаміну у Кременчуці та Кременчуцькому районі.

- У ході першочергових оперативно-слідчих дій нами встановлено, що протягом останніх декількох місяців чоловік розповсюджував наркотики. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження. Походження вилученої зброї встановлюється. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вручено підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, - повідомив Юрій Трембіцький, т.в.о начальника Кременчуцького райуправління поліції.

За вказаним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкриті кримінальні провадження за ч.1 і 2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.