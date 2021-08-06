В районі вокзалу не працюють світлофори

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Тест-драйв ТЪ
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Рух ніхто не регулює
Як повідомили ТЪ читачі, на перехресті Першотравневої, Леонова і Халаменюка не працюють світлофори. Рух ніхто не регулює, тож він досить хаотичний. Будьте уважні та обережні.
водители сами разберутся,а то копы как начнут жезлами! махать!!!