В районі вокзалу не працюють світлофори

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 165 Коментарів: 1

Як повідомили ТЪ читачі, на перехресті Першотравневої, Леонова і Халаменюка не працюють світлофори. Рух ніхто не регулює, тож він досить хаотичний. Будьте уважні та обережні.