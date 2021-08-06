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В районі вокзалу не працюють світлофори

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 165 Коментарів: 1

Рух ніхто не регулює

Як повідомили ТЪ читачі, на перехресті Першотравневої, Леонова і Халаменюка не працюють світлофори. Рух ніхто не регулює, тож він досить хаотичний. Будьте уважні та обережні.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: світлофори
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Коментарі: 1

74
1
Гуру:
Сьогодні, 16:48

водители сами разберутся,а то копы как начнут жезлами! махать!!!


1 0

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