На Полтавщині з перекинутої автівки деблокували жінку (додано)

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ВАЗ 2110 з’їхав у кювет із розв’язки на об’їзній автодорозі

2 серпня між селами Супрунівка та Розсошенці автомобіль ВАЗ 2110 з’їхав у кювет із розв’язки на об’їзній автодорозі; одну з постраждалих рятувальникам довелося деблокувати з автівки.

Як повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомлення про аварію надійшло о 12.12 до служби порятунку «101».

На місці події працювало 11 чоловік особового складу ДСНС та дві одиниці техніки.

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За попередніми даними відділу комунікації поліції Полтавщини, 36-річний водій ВАЗу не впорався з керуванням, через що й з'їхав у кювет. Унаслідок перекидання легковика травми отримали й сам водій, й двоє пасажирів – 35-річна жінка й 14-річна дитина.

Щоб встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, потерпілих доставили до медзакладів Полтави. Поліція вивчає обставини події.