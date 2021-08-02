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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині з перекинутої автівки деблокували жінку (додано)

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 283

 

ВАЗ 2110 з’їхав у кювет із розв’язки на об’їзній автодорозі

2 серпня між селами Супрунівка та Розсошенці автомобіль ВАЗ 2110 з’їхав у кювет із розв’язки на об’їзній автодорозі; одну з постраждалих рятувальникам довелося деблокувати з автівки.

 

Як повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомлення про аварію надійшло о 12.12 до служби порятунку «101».

На місці події працювало 11 чоловік особового складу ДСНС та дві одиниці техніки.

Додано:

За попередніми даними відділу комунікації поліції Полтавщини, 36-річний водій ВАЗу не впорався з керуванням, через що й з'їхав у кювет. Унаслідок перекидання легковика травми отримали й сам водій, й двоє пасажирів – 35-річна жінка й 14-річна дитина.

Щоб встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, потерпілих доставили до медзакладів Полтави. Поліція вивчає обставини події.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: кювет ДТП потерпевшие постраждалі
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