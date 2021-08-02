Кременчуцький хореограф в боксерському поєдинку переміг суддю «МастерШеф»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 280

В останній день липня в Одесі відбувся вечір боксу «Проєкт Битва» - червоні проти синіх. Люди з різних сфер шоу-бізнесу місяць готувалися й тренувалися заради того, щоб подати приклад іншим. Участь у бою взяв кременчуцький підприємець та хореограф Євген Ховренко. Він на ринзі зійшовся із суддею «МастерШеф» Дмитром Горовенком.

Євген Ховренко готувався під керівництвом тренера та боксера Гоші Фалюша від спортивного клубу «Скорпіон». Євген стояв у спарингу разом з тренером та боксерами та кікбоксерами з Кременчука.

- Женя звернувся до мене за допомогою, підготувати його на проєкт. Я не замислювався і вирішив його готувати, починали з нуля, оскільки в минулому Женя хореограф і боксом ніколи не займався. Готувалися на підвищених обертах по 2 тренування в день, це був бокс і CrossFit. Вийшли на пік форми, я зрозумів що ми були готові, видно що Жені було дуже важко морально. Пам'ятаю себе на своїх перших боях, але я був поруч з ним і знав, що ми їдемо лише за перемогою. Окремо спасибі хочу висловити Горбатюку Сергію, Лінецького Денису і своїм друзям за допомогу в підготовці Жені до бою, - зауважив тренер Георгій Фалюш.

Відео бою з 1:19:45

Євген завоював перемогу з явною перевагою - технічним нокаутом у другому раунді (ТКО 2).

- Женя хотів виграти нокаутом, але я попереджав його, що не поспішатимемо й будемо дивитися по ходу бою, але якщо потрапив - добиваємо. Так і вийшло. Загалом задоволений боєм і будемо далі працювати, адже планують продовжувати бої в цьому проєкті, - додав тренер.