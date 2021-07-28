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Постраждали лише автівки
У Полтаві КрАЗ та ВАЗ провалилися під асфальт. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося 27 липня.
Окрім техніки ніхто не постраждав. Обставини та причини події встановлюють.
Їх обох з гвинтокрила скинули?
До такого висновку можна дійти аналізуючи фото.
Хай КрАЗ проваливсяя бо неміцна була поверхня. Як в КРАЗ в міксер попав ВАЗ? Це ж не швидкісна траса що не встиг загальмувати. На фото виїзд/заїзд, але по пошкодженням ВАЗ в нього влетів.
Як так???
А ,я зрозумів. ВАЗ стояв, а КрАЗ на нього ліг правим боком. Тоді чого писати що ВАЗ провалився?