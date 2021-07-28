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У Полтаві КрАЗ та ВАЗ провалилися під асфальт

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 900 Коментарів: 1

 

Постраждали лише автівки

У Полтаві КрАЗ та ВАЗ провалилися під асфальт. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося 27 липня. 

 

Окрім техніки ніхто не постраждав. Обставини та причини події встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: КрАЗ дороги дорожнє покриття
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Коментарі: 1

431
Чувааак:
Сьогодні, 13:38

Їх обох з гвинтокрила скинули?

До такого висновку можна дійти аналізуючи фото.

Хай КрАЗ проваливсяя бо неміцна була поверхня. Як в КРАЗ в міксер попав ВАЗ? Це ж не швидкісна траса що не встиг загальмувати. На фото виїзд/заїзд, але по пошкодженням ВАЗ в нього влетів.

Як так???



А ,я зрозумів. ВАЗ стояв, а КрАЗ на нього ліг правим боком. Тоді чого писати що ВАЗ провалився?


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