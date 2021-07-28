У Полтаві КрАЗ та ВАЗ провалилися під асфальт

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 900 Коментарів: 1

Постраждали лише автівки

У Полтаві КрАЗ та ВАЗ провалилися під асфальт. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося 27 липня. Окрім техніки ніхто не постраждав. Обставини та причини події встановлюють.