У Кременчуці п'яний водій «пролетів» по всьому місту, намагаючись втекти від патрульних

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 1 155

П'яний водій «пролетів» по всьому місту, намагаючись втекти від правоохоронців. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 27 липня. Керманича, який не увімкнув світло, побачили на вулиці Чкалова. Його намагалися зупинити, але той не схотів.

Водій почав тікати, ігноруючи світлофори, швидкісний режим та вимоги поліцейських.

Після того, як керманич проїхав півміста, його все ж вдалося зупинити. Виявилося, що водій п'яний. Він «надув» у драгер 0,74 проміле.

На порушника склали декілька адмінпротоколів: