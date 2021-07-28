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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Близько 1% кременчужан не з'явилися вчасно, аби отримати другу дозу вакцини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 548

 

Зазвичай таке трапляється, бо людина знаходиться поза межами міста

Близько 1% кременчужан, які зробили щеплення від COVID-19, вчасно не з'явилися, аби отримати другу дозу, повідомив очільник Департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа під час засідання виконкому 28 липня. 

- Зараз двома дозами вакциновано 14 800 громадян. Щоденно 30-40 осіб перебувають за межами міста з тих чи інших причин. Зазвичай вони з'являються через 5-7 днів після встановленого терміну і роблять щеплення другою дозою, - розповів пан Середа.

Людей, які б зовсім випали з поля зору лікарів після першої вакцинації, в Кременчуці немає.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація щеплення COVID-19 друга доза
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