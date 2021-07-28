Близько 1% кременчужан не з'явилися вчасно, аби отримати другу дозу вакцини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 548

Зазвичай таке трапляється, бо людина знаходиться поза межами міста

Близько 1% кременчужан, які зробили щеплення від COVID-19, вчасно не з'явилися, аби отримати другу дозу, повідомив очільник Департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа під час засідання виконкому 28 липня.

- Зараз двома дозами вакциновано 14 800 громадян. Щоденно 30-40 осіб перебувають за межами міста з тих чи інших причин. Зазвичай вони з'являються через 5-7 днів після встановленого терміну і роблять щеплення другою дозою, - розповів пан Середа.

Людей, які б зовсім випали з поля зору лікарів після першої вакцинації, в Кременчуці немає.



