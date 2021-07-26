У Кременчуці спіймали керманича «під наркотиками», якого вже позбавили водійського посвідчення на 30 років

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 739 Коментарів: 2

У Кременчуці спіймали водія «під наркотиками», якого вже позбавили водійського посвідчення на 30 років. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося 25 липня на вул. Салганній.

Увагу правоохоронців привернув ЗАЗ Sens, що мав явні технічні несправності. Спілкуючись з керманичем, патрульні побачили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд у медичному закладі, але він відмовився.

З'ясувалося, що 54-річний водій вже 6 разів притягувався до відповідальності за нетверезе водіння та позбавлений права керування загальним строком на 30 років.