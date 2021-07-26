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У Кременчуці спіймали керманича «під наркотиками», якого вже позбавили водійського посвідчення на 30 років

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 739 Коментарів: 2

 

Чоловіка 6 разів притягали до відповідальності за п'яну їзду

У Кременчуці спіймали водія «під наркотиками», якого вже позбавили водійського посвідчення на 30 років. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося 25 липня на вул. Салганній. 

Увагу правоохоронців привернув ЗАЗ Sens, що мав явні технічні несправності. Спілкуючись з керманичем, патрульні побачили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд у медичному закладі, але він відмовився.

З'ясувалося, що 54-річний водій вже 6 разів притягувався до відповідальності за нетверезе водіння та позбавлений права керування загальним строком на 30 років.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій п'яний за кермом ст.130
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Коментарі: 2

3 320
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:44

круто, 30 лет, и накой ему машина, забрать , а самого в турма на годик.


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196
БРАТ:
Сьогодні, 16:22

От де, в даному випадку знаходиться виконавча служба???
Тільки за борги по сплаті штрафів, необхідно відібрати авто- і продати його на погашення цих самих штрафів...

Або, як це практикується в Раісії- "у цюрму" на пару місяців... А після 2го чи третього разу- буде не пару місяців, а і дійсно -рік, а ті більше...

 

Тоді виконання таких постанов поліції у виконачої служби буде 100 %, і у інших не буде бажання гратись з Державою.

 

ІМХО


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