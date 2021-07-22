Поліція розшукує 15-річну полтавку, яка три дні тому пішла з дому

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 706

Якщо знаєте, де дівчина - зателефонуйте до поліції

Поліція розшукує 15-річну Єлизавету Дробиш. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, дівчина пішла з дому у Полтаві 19 липня о 14.00, та не повернулася.

Прикмети: зріст близько 150 сантиметрів, волосся темне, зачіска каре, худорлявої статури, має родиму пляму на щоці.