Відключення світла 23 липня: хто з кременчужан залишиться без електроенергії

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 939

«Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 23 липня. Причиною називають проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Громадянська,

вул. Раїси Кириченко,

пров. Бригадний,

пр. Бригадний .

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: