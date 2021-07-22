Відключення світла 23 липня: хто з кременчужан залишиться без електроенергії

Причина - ремонт трансформаторних підстанцій
«Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 23 липня. Причиною називають проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Громадянська,
- вул. Раїси Кириченко,
- пров. Бригадний,
- пр. Бригадний.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Шевченка, 102-140;
- пров. Марії Раскової, 4-118;
- вул. Вершигори;
- вул. Ковальова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Говорова;
- вул. Військова;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Редутна;
- вул. Олеся Гончара;
- вул. Деповська;
- пров. Столярний;
- пров. Редутний;
- вул. Павла Чубинського, 1-16;
- вул. Приходька, 48-58;
- пров. Березневий;
- вул. Сумська;
- вул. Горького;
- вул. Махоркова;
- вул. Ткаченка;
- вул. Дмитра Демидюка;
- вул. Шевченка, 70-85;
- вул. Ірінєєва, 1-9;
- туп. Сумський;
- вул. Ціолковського, 38-40;
- вул. Харківська, 3-10;
- вул. Автозаводська;
- пров. Ціолковського;
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний;
- туп. Проточний.