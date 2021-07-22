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Кременчук

Відключення світла 23 липня: хто з кременчужан залишиться без електроенергії

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 939

 

Причина - ремонт трансформаторних підстанцій

«Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 23 липня. Причиною називають проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Громадянська,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • пров. Бригадний,
  • пр. Бригадний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Шевченка, 102-140;
  • пров. Марії Раскової, 4-118;
  • вул. Вершигори;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Говорова;
  • вул. Військова;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Редутна;
  • вул. Олеся Гончара;
  • вул. Деповська;
  • пров. Столярний;
  • пров. Редутний;
  • вул. Павла Чубинського, 1-16;
  • вул. Приходька, 48-58;
  • пров. Березневий;
  • вул. Сумська;
  • вул. Горького;
  • вул. Махоркова;
  • вул. Ткаченка;
  • вул. Дмитра Демидюка;
  • вул. Шевченка, 70-85;
  • вул. Ірінєєва, 1-9;
  • туп. Сумський;
  • вул. Ціолковського, 38-40;
  • вул. Харківська, 3-10;
  • вул. Автозаводська;
  • пров. Ціолковського;
  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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