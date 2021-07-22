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Правоохоронці затримали кременчужанина, який знаходився у розшуку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 710

 

Одразу стало зрозумуло, чому молодик так старався уникнути розмови з копами

Правоохоронці затримали кременчужанина, який знаходився у розшуку. Як повідомляє пресслужба патрульньої поліції, 27-річного молодика зупинили на вул. Миколи Кучми близько 3.00. 

Привернув увагу до себе містянин тим, що «різко змінив напрямок руху», побачивши копів. Правоохоронці вирішили спитати у нього, чого він не хоче спілкуватися з поліцейськими. Як виявилось, причиною стало те, що він знаходився у розшуку, позаяк переховувався від слідства. 

Як стало відомо «Телеграфу», молодика підозрюють у шахрайстві. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: шахрайство розшук
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