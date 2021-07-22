Почалися будівельні роботи на об'єкті «Спортивна Петрівка»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 731

Розпочалися будівельні роботи на об'єкті «Спортивна Петрівка - улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність». Як повідомив Євген Перевезенцев, почалася реалізація проєктів Громадського бюджету Кременчука.

- Вже зовсім скоро місто та мікрорайон Петрівка отримає сучасне та безпечне місце дозвілля для дітей та дорослих, - зазначив Євген Перевезенцев.

Згідно з описом розміщеним в проєкті, спорткомплекс Юність був збудований ще у 2001 році. Елементи, які розташовані на території спорткомплексу дуже застаріли та не дозволяють повноцінно виконувати спортивні вправи, як наприклад у тренажерній залі, тому велика кількість підлітків та дорослих не мають змоги займатися повноцінно. Через віддаленність Петрівки від центру міста та обмеження з транспортним сполученням, мешканці не мають можливості повноцінно займатися спортом, або виїжджати на інші майданчики для воркауту та майданчики з тренажерами. Також на мікрорайоні проживають люди з обмеженими можливостями, які не мають змоги дістатися до спортивних майданчиків міста та спортивних залів.