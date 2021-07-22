Вміст марганцю у водопровідній воді Кременчука був дещо підвищений – результат аналізу Держпродспоживслужби

Такими є дані незалежного лабораторного аналізу
Вміст марганцю у водопровідній воді був дещо підвищений – такими є дані лабораторного аналізу Держпродспоживслужби, який проводили минулого тижня. Про це повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, відповідаючи на запитання «Телеграфа» після засідання виконкому 21 липня.
Він додав, що погодні умови та шторм сприяли поліпшенню якості води з водосховища на кременчуцькому водозаборі.
Нагадаємо, «Кременчукводоканал» щодня оприлюднює показники якості питної води із власних резервуарів чистої води на водоочисній станції. За їхніми даними, вода придатна для вживання. Проте показник по марганцю не дотягує до більш суворого стандарту, який буде введений у дію з 1 січня 2022 року.