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Кременчук, Споживач

Вміст марганцю у водопровідній воді Кременчука був дещо підвищений – результат аналізу Держпродспоживслужби

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 526 Коментарів: 1

Такими є дані незалежного лабораторного аналізу

Вміст марганцю у водопровідній воді був дещо підвищений – такими є дані лабораторного аналізу Держпродспоживслужби, який проводили минулого тижня. Про це повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, відповідаючи на запитання «Телеграфа» після засідання виконкому 21 липня.

- Дійсно, вони проводили свої незалежні аналізи води минулого тижня. За їхніми даними (це було на минулому тижні, результати вони направили на «Кременчукводоканал»), вміст марганцю у питній воді, яка виходить з водоочисної станції у Вільній Терешківці, був дещо підвищений, але допустимий. На сьогодні «Кременчукводоканал» разом з Держпродспоживслужб зробили на початку тижня незалежні аналізи, і якість води в межах допустимих норм, - прокоментував Іван Москалик.

Він додав, що погодні умови та шторм сприяли поліпшенню якості води з водосховища на кременчуцькому водозаборі.

Нагадаємо, «Кременчукводоканал» щодня оприлюднює показники якості питної води із власних резервуарів чистої води на водоочисній станції. За їхніми даними, вода придатна для вживання. Проте показник по марганцю не дотягує до більш суворого стандарту, який буде введений у дію з 1 січня 2022 року.

Пити чи не пити? Директор водоканалу - про якість води з кранів
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: вода Кременчукводоканал Держпродспоживслужба
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Коментарі: 1

1 227
hunter:
Сьогодні, 15:07

Брехуни,правду все равно не скажут,пишут от фонаря +- показатели.


7 0

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