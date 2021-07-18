У Миргороді чоловіки розбирали колію на запчастини, доки не попались

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 414

Тепер їм загрожує по 5 років тюрми

На Полтавщині двох чоловіків викрили у викраденні запчастин залізничної колії одного з підприємств Миргорода, повідомляє пресслужба поліції.

Виявити крадіжку вдалося завдяки пильності охоронців приватного акціонерного товариства, що використовує відвідну залізничну колію для транспортування вантажів. Вони повідомили про підозрілих чоловіків до Миргородського райвідділу поліції.

Слідчі задокументували факт крадіжки та вилучили у двох підозрюваних (яким по 46 років) металеві болти та гайки, що скріплюють рейки колії. Окрім того, встановили ще один факт крадіжки, яку зловмисники вчинили за декілька днів до викриття.

Триває досудове розслідування за двома статями Кримінального кодексу України:

замах на повторну крадіжку (ч.2 ст.15, ч.2 ст. 185);

крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 185).

Чинне законодавство за подібні протиправні дії передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі.