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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Більше мільйона українців страждає від нестачі їжі: це найвищий показник в Європі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 444

 

Такі данні наводить UNICEF у щорічному дослідженні

В липні UNICEF оприлюднив дані щодо ситуації з нестачею їжі в різних країнах світу. Згідно дослідження, в Україні недоїдає 9,8 мільйона людей (22,4% населення), з яких 1,1 мільйон голодує.

 

Це – люди, які змушені пропускати прийоми їжі через брак коштів. А ще 8,7 мільйони не пропускають прийоми їжі, але були змушені зменшити розмір порції. П’ять років тому в такій ситуації опинилося на 200 тисяч менше громадян України.

В цілому маємо найгірший показник по загальній кількості людей, що страждають від нестачі їжі серед країн Європи.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: голод нестача їжі
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