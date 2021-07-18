Більше мільйона українців страждає від нестачі їжі: це найвищий показник в Європі

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В липні UNICEF оприлюднив дані щодо ситуації з нестачею їжі в різних країнах світу. Згідно дослідження, в Україні недоїдає 9,8 мільйона людей (22,4% населення), з яких 1,1 мільйон голодує.

Це – люди, які змушені пропускати прийоми їжі через брак коштів. А ще 8,7 мільйони не пропускають прийоми їжі, але були змушені зменшити розмір порції. П’ять років тому в такій ситуації опинилося на 200 тисяч менше громадян України.

В цілому маємо найгірший показник по загальній кількості людей, що страждають від нестачі їжі серед країн Європи.