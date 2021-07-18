10 новачків поповнили лави «Кременя»

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 334

Футбольний клуб «Кремінь» підписав 10 новачків.

Воротарі: Віталій Мирний (03.04.1992), Денис Старченко (18.07.1994).

Захисники: Артем Товкач (30.12.2002), Данило Сидоренко (13.01.2003).

Півзахисники: Владислав Сидоренко (24.10.1997), В’ячеслав Орел (05.09.1997), Максим Авер’янов (22.07.1997), Сімон Галоян (02.07.2002), Тугай Алізаде (08.07.2002).

Нападник: Максим Навроцький (29.06.2000).

Владислав Сидоренко ще взимку мав повернутися до Кременчука, але травма змінила плани. Футболіст доклав неабияких зусиль, щоб повернутися у стрій

Також продовжили контракти з трьома старожилами - вихованцями Кременя: Валерієм Курелєхом, Євгеном Мурашовим та Богданом Бичковим.

Кремінь вчора, 17 липня, провів останній контрольний матч на базі у Великому Лузі.

«Металург» (Запоріжжя) - «Кремінь» - 1:2

Голи: Борисенко (69) - Бичков (28), Авер’янов (56, пенальті)

«Металург»: Котляров (Байда 46), Польовий (Сидоренко 65), Остапенко (Загоруйко 65), Піддубний (Лапко 65), Сокол (Воробєй 65), Шалфєєв (Страдс 65), Крапивний (Чорний 65), Загальський (Ковальський 65), Білоцерковець (Борисенко 65), Коваленко (Могильний 65), Сидоров (Верхоланцев 65)

«Кремінь» (1 тайм): Старченко – Бєлоусов, Меланішин, Д.Сидоренко, Пилипенко, Панчішин - Бичков, Білоус, Авер’янов, В.Сидоренко - Навроцький.

«Кремінь» (2 тайм): Мирний – Товкач, Курелєх, Панчішин (Орел), Меланішин, Пилипенко – Бичков (Ходаковський), В.Сидоренко (Кучеренко), Авер’янов (Тугай), Мурашов – Галата.

24 липня о 17.00 Кремінь зіграє перший домашній матч. Суперником кременчужан стане ВПК-Агро.