Деревопад: негода повалила дерева у Кременчуці

Вчора, 21:28 Переглядів: 1 770

17 липня Кременчуком пронеслася негода з грозою і буревієм. Вона повиривала дерева з корінням і поламала гілки на деревах по всьому місту. Фото до редакції надіслали читачі.