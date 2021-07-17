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Деревопад: негода повалила дерева у Кременчуці

Вчора, 21:28 Переглядів: 1 770

Наслідки ліквідовують по всьому місту 

17 липня Кременчуком пронеслася негода з грозою і буревієм. Вона повиривала дерева з корінням і поламала гілки на деревах по всьому місту. Фото до редакції надіслали читачі. 

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: деревопад
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