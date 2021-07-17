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Фотофакт: в Крюкові щось пригоріло

Вчора, 21:40 Переглядів: 583

 Відео до редакції надіслали читачі

17 липня на Правобережжі сталася пожежа. Відео до редакції надіслали очевидці. Що саме горить поки невідомо. 

[media=https://youtube.com/shorts/yKzF1eRzpr8?feature=share]

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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