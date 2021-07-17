П'яний кременчужанин на Opel скоїв ДТП

Сьогодні, 17 липня, близько 15.00, на Полтавському проспекті п'яний водій спричинив ДТП. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Прибувши на виклик, інспектори з’ясували, що водій Opel виїхав на зустрічку та зіткненувся з автомобілем Skoda.
Під час спілкування з ймовірним винуватцем пригоди, охоронці порядку помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, але пройти огляд останній категорично відмовився.
Автівку евакуювали на спецмайданчик, а на громадянина патрульні склали адміністративні матеріали: