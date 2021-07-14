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Надзвичайні новини

Кременчуцька райдержадміністрація віддала в оренду 11 га землі, хоча не мала на це права

Вчора, 15:40 Переглядів: 1 136 Коментарів: 2

Кременчуцька окружна прокуратура проводить системну роботу представницького характеру щодо відновлення порушених інтересів держави у сфері земельних відносин

За позовом прокуратури, пред’явленим в інтересах держави, Госпсуд Полтавської області відкрив провадження у справі щодо визнання недійсним договору оренди землі та зобов’язання її повернути, укладеного між підприємцем та Кременчуцькою райдержадміністрацією на території Кам’янопотоківської тергромади. Йдеться про землі водного фонду площею 11 га.


Як повідомив керівник окружної прокуратури Андрій Лапко, у 2011 році Кременчуцька РДА надала в оренду для рибогосподарських потреб підприємцю ділянку площею 11 га, та уклала відповідний договір оренди. Розпорядження видано РДА без відповідного права на передачу земельної ділянки в оренду, що стало підставою для звернення прокуратури до суду.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура
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Коментарі: 2

121
GAndy:
Вчора, 17:13

Вот именно из-за таких решений и войня за владение администрациями. А не потому, что слуги народа хотят им служить.

Вот когда люди будут выдвигать и защищать избранников, тогда и поменяется.


5 1
173
1
Добрыня:
Вчора, 21:39

кого-то посадили?!


2 1

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