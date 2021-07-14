Кременчуцька райдержадміністрація віддала в оренду 11 га землі, хоча не мала на це права

Вчора, 15:40 Переглядів: 1 136 Коментарів: 2

За позовом прокуратури, пред’явленим в інтересах держави, Госпсуд Полтавської області відкрив провадження у справі щодо визнання недійсним договору оренди землі та зобов’язання її повернути, укладеного між підприємцем та Кременчуцькою райдержадміністрацією на території Кам’янопотоківської тергромади. Йдеться про землі водного фонду площею 11 га.





Як повідомив керівник окружної прокуратури Андрій Лапко, у 2011 році Кременчуцька РДА надала в оренду для рибогосподарських потреб підприємцю ділянку площею 11 га, та уклала відповідний договір оренди. Розпорядження видано РДА без відповідного права на передачу земельної ділянки в оренду, що стало підставою для звернення прокуратури до суду.