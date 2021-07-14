Кременчуцькі водні поліцейські слідкуватимуть за дотриманням правил на воді у Полтаві

Вчора, 16:03 Переглядів: 910 Коментарів: 3

Кременчуцькі водні поліцейські слідкуватимуть за дотриманням правил на воді у Полтаві*. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Перший рейд пройшов з 9 по 11 липня на річках Ворскла та Коломак у межах обласного центру. Відпочивальникам нагадували правила безпеки на воді, а судноводіям - про заборону руху моторних човнів та гідроциклів.

*Згідно з правилами користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах на Полтавщині (затверджених рішенням Полтавської Обласної ради № 916 від 19.10.2018), рух маломірних суден з механічною тягою ЗАБОРОНЕНО протягом року на всіх озерах, ставках, водосховищах, середніх і малих річках. Винятком є Кременчуцьке та Кам'янське водосховище, Ворсклянська затока в межах с. Кишеньки та с. Орлик, а також гирло річки Сула до с. Погребняки.