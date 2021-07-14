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Надзвичайні новини

Кременчуцькі водні поліцейські слідкуватимуть за дотриманням правил на воді у Полтаві

Вчора, 16:03 Переглядів: 910 Коментарів: 3

 

Нагадуватимуть про заборону руху моторних човнів та гідроциклів

Кременчуцькі водні поліцейські слідкуватимуть за дотриманням правил на воді у Полтаві*. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

 

Перший рейд пройшов з 9 по 11 липня на річках Ворскла та Коломак у межах обласного центру. Відпочивальникам нагадували правила безпеки на воді, а судноводіям - про заборону руху моторних човнів та гідроциклів.

 

*Згідно з правилами користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах на Полтавщині (затверджених рішенням Полтавської Обласної ради № 916 від 19.10.2018), рух маломірних суден з механічною тягою ЗАБОРОНЕНО протягом року на всіх озерах, ставках, водосховищах, середніх і малих річках. Винятком є Кременчуцьке та Кам'янське водосховище, Ворсклянська затока в межах с. Кишеньки та с. Орлик, а також гирло річки Сула до с. Погребняки.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: водна поліція
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Коментарі: 3

729
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 00:14

Последили бы ещё за сетями на водохранилище кременчугском. Между садами 3-4-5, проезжая вчера утром, насчитал три сетки, метров по 100 каждая. 


4 1
3 262
1
zzzzzz:
Сьогодні, 07:05

Цитата: VsegdaProtiv

Последили бы ещё за сетями на водохранилище кременчугском. Между садами 3-4-5, проезжая вчера утром, насчитал три сетки, метров по 100 каждая. 

Так чего не позвонил в рыбохорону? 


0 1
565
mangust-1:
Сьогодні, 08:00

Які "водні" поліцейські?Є інспекція по маломірних судах,є регістр,є рибоохорона,є екологія,є ще до десятка ОФІЦІЙНИХ інспекцій на воді і коло неї.А це,придумана ще покійним Черевком структура для "доїння"власників маломірних суден і рибалок та для підтримки браконєрів,які діляться своїми незаконними прибутками.Вони повинні піти разом з аваковим.А офіційні інспекції на воді повинні виконувати свої функції.


2 1

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