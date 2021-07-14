Кременчуцькі патрульні їхали на крадіжку, а знайшли розшукуваного злочинця
Вчора, 11:01
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Кременчуцькі правоохоронці їхали на крадіжку, а знайшли розшукуваного злочинця. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося 13 липня на вул. Першотравневій. Поліціянти отримали повідомлення про крадіжку:
- Під час встановлення усіх обставин охоронці порядку з'ясували, що один з учасників події перебуває в активному розшуку за ймовірну причетність до вчинення порушення, передбаченого ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), - коментують у поліції.
Чоловіка затримали та передали слідчим.
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