Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Михаил Вейсберг
Как я покупал персидский ковёр
Сергiй Кулясов
Почему когда Зе! морозит глупости - стыдно мне?
Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні їхали на крадіжку, а знайшли розшукуваного злочинця

Вчора, 11:01 Переглядів: 1 487

Чоловіка затримали
Кременчуцькі правоохоронці їхали на крадіжку, а знайшли розшукуваного злочинця. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося 13 липня на вул. Першотравневій. Поліціянти отримали повідомлення про крадіжку:
- Під час встановлення усіх обставин охоронці порядку з'ясували, що один з учасників події перебуває в активному розшуку за ймовірну причетність до вчинення порушення, передбаченого ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), - коментують у поліції. 
Чоловіка затримали та передали слідчим. 
2
Автор: Юлия Волынская
Теги: крадіжка затримання розшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх