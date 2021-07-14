Кременчуцькі патрульні їхали на крадіжку, а знайшли розшукуваного злочинця

- Під час встановлення усіх обставин охоронці порядку з'ясували, що один з учасників події перебуває в активному розшуку за ймовірну причетність до вчинення порушення, передбаченого ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), - коментують у поліції.