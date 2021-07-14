Е-резидентство в Україні: як воно працює та на кого розраховане

Вчора, 11:33 Переглядів: 921 Коментарів: 1

Очікується, що інновація відкриє нові можливості для залучення іноземних інвестицій

В Україні планують ввести е-резидентство, що зробить країну привабливішою для іноземної ІТ-індустрії та міжнародних інвестицій. Відповідний законопроєкт № 5270 народні депутати прийняли 13 липня в першому читанні.

Документ дозволить іноземним ІТ-шникам отримати спеціальний статус е-резидента. Завдяки йому іноземці зможуть вести бізнес в Україні дистанційно, без фізичної присутності. Також статус е-резидента передбачає вільне користування е-послугами.

На своїй Facebook-сторінці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав:

- Для нас це означає нові можливості для міжнародних інвестицій. За підрахунками, проєкт буде додавати до бюджету 1,5 мільйони доларів щороку.

Законопроєкт врегулює механізми оподаткування та створить умови для:

дистанційної реєстрації е-резидентів як ФОП на порталі Дія;

ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;

відкриття банківських рахунків онлайн;

доступу до адміністративних послуг з е-підписом.

У Мінцифри очікують, що вже до кінця 2022 року в Україні будуть зареєстровані понад 3000 е-резидентів.