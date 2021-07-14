Е-резидентство в Україні: як воно працює та на кого розраховане

В Україні планують ввести е-резидентство, що зробить країну привабливішою для іноземної ІТ-індустрії та міжнародних інвестицій. Відповідний законопроєкт № 5270 народні депутати прийняли 13 липня в першому читанні.
Документ дозволить іноземним ІТ-шникам отримати спеціальний статус е-резидента. Завдяки йому іноземці зможуть вести бізнес в Україні дистанційно, без фізичної присутності. Також статус е-резидента передбачає вільне користування е-послугами.
На своїй Facebook-сторінці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав:
Законопроєкт врегулює механізми оподаткування та створить умови для:
У Мінцифри очікують, що вже до кінця 2022 року в Україні будуть зареєстровані понад 3000 е-резидентів.