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Кременчук, Україна, Світ

Е-резидентство в Україні: як воно працює та на кого розраховане

Вчора, 11:33 Переглядів: 921 Коментарів: 1

 

Очікується, що інновація відкриє нові можливості для залучення іноземних інвестицій

В Україні планують ввести е-резидентство, що зробить країну привабливішою для іноземної ІТ-індустрії та міжнародних інвестицій. Відповідний законопроєкт № 5270 народні депутати прийняли 13 липня в першому читанні.

Документ дозволить іноземним ІТ-шникам отримати спеціальний статус е-резидента. Завдяки йому іноземці зможуть вести бізнес в Україні дистанційно, без фізичної присутності. Також статус е-резидента передбачає вільне користування е-послугами.

На своїй Facebook-сторінці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав:

- Для нас це означає нові можливості для міжнародних інвестицій. За підрахунками, проєкт буде додавати до бюджету 1,5 мільйони доларів щороку.

Законопроєкт врегулює механізми оподаткування та створить умови для:

  • дистанційної реєстрації е-резидентів як ФОП на порталі Дія;
  • ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;
  • відкриття банківських рахунків онлайн;
  • доступу до адміністративних послуг з е-підписом.

У Мінцифри очікують, що вже до кінця 2022 року в Україні будуть зареєстровані понад 3000 е-резидентів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: е-резидентство статус законопроєкт
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Коментарі: 1

3 262
1
zzzzzz:
Вчора, 12:45

уже одних инвесторов наши "няни"

 обобрали, других шукають


2 9

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