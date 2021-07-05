Збитки відшкодували у процесі досудового розслідування
У Кременчуці судитимуть чиновницю, через яку з бюджету перерахували більше 100 тисяч за невиконані роботи. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області:
Під час досудового розслідування збитки відшкодували.
Чиновниці інкримінують ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Їй загрожує до 8 500 грн штрафу, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.