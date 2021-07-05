У Кременчуці судитимуть чиновницю, через яку з бюджету перерахували більше 100 тисяч за невиконані роботи

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 866 Коментарів: 1

У Кременчуці судитимуть чиновницю, через яку з бюджету перерахували більше 100 тисяч за невиконані роботи. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області:

«У 2018 році жінка, не проконтролювавши процес надання послуг із демонтажу об’єкта незавершеного будівництва (корпусу навчального закладу), підписала акт надання послуг, унаслідок чого приватному підприємству, що здійснювало демонтаж, із місцевого бюджету перераховано 105 тис. грн за роботу, яку на момент підписання акта фактично не виконано», - зазначають у прокуратурі.

Під час досудового розслідування збитки відшкодували.

Чиновниці інкримінують ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Їй загрожує до 8 500 грн штрафу, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.