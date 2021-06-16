Викладач хімії та лаборантка готували наркотики просто у медколеджі

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 119

Слідчі поліції Полтавщини повідомили про підозри у вчиненні наркозлочинів чоловікові та жінці, які працювали на посадах викладача та лаборанта одного з медколледжів. Обидва підозрюваних перебуватимуть під домашнім арештом.

Нагадаємо, що слідчі поліції Полтавщини задокументували діяльність організованої групи з 8 осіб на чолі з 29-річною полтавкою. До складу групи входили навіть раніше судимі особи, а також 39-річний чоловік, який працював викладачем хімії та 31-річна жінка, яка працювала лаборантом медичного навчального закладу в одній з областей України.

Як писав ТЪ, діяльність вказаної групи полягала в незаконному збуті через розгалужену мережу в Полтаві психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, а також незаконному виготовленні психотропних речовин із прекурсорів.