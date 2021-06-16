Кременчук, Спорт, Кременчуг

Борці з Кременчука завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 203

 

Вітаємо юних спортсменів 

З 11 до 13 червня у с.Пелагеївка Новобузького району Миколаївської області відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Участь у змаганнях взяли 232 учасника з різних куточків України. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької школи-інтернат ім. Піддубного та президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов.

Двоє спортсменів під керівництвом тренера Сергія Бузька завоювали призові місця. 

Олександр Іваніна у запеклій боротьбі завоював золото, а Тимур Ричков - бронзову нагороду. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба
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