Борці з Кременчука завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 203

З 11 до 13 червня у с.Пелагеївка Новобузького району Миколаївської області відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Участь у змаганнях взяли 232 учасника з різних куточків України. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької школи-інтернат ім. Піддубного та президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов.

Двоє спортсменів під керівництвом тренера Сергія Бузька завоювали призові місця.

Олександр Іваніна у запеклій боротьбі завоював золото, а Тимур Ричков - бронзову нагороду.