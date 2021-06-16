Відключення електроенергії в Кременчуці 17 червня: в «Полтаваобленерго» назвали адреси

Причина – проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 17 червня. В цей день на підприємстві планують проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів.