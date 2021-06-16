Відключення електроенергії в Кременчуці 17 червня: в «Полтаваобленерго» назвали адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 227

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 17 червня. В цей день на підприємстві планують проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: