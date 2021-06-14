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У Кременчуці «зібрали врожай» з водіїв напідпитку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 626

 

За вихідні складено дев'ять протоколів

За два вихідні дні патрульні виявили дев'ятьох водіїв, які керували автівками, ймовірно, у стані сп'яніння. Трьох порушників допомогли «піймати» небайдужі містяни.

На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

Наголошуємо, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП:

  • штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік;
  • якщо ці дії вчинені повторно (вдруге) протягом року — штраф 34 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки;
  • якщо особа вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за подібні дії — штраф 51 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років та конфіскацією транспортного засобу.
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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: п'яний водій ст.130
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