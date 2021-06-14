У Кременчуці «зібрали врожай» з водіїв напідпитку

За вихідні складено дев'ять протоколів
За два вихідні дні патрульні виявили дев'ятьох водіїв, які керували автівками, ймовірно, у стані сп'яніння. Трьох порушників допомогли «піймати» небайдужі містяни.
На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.
Наголошуємо, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП:
- штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік;
- якщо ці дії вчинені повторно (вдруге) протягом року — штраф 34 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки;
- якщо особа вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за подібні дії — штраф 51 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років та конфіскацією транспортного засобу.
Автор: Ірина Андрєєва
Джерело фото: патрульна поліція Кременчука