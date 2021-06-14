У Кременчуці «зібрали врожай» з водіїв напідпитку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 626

За два вихідні дні патрульні виявили дев'ятьох водіїв, які керували автівками, ймовірно, у стані сп'яніння. Трьох порушників допомогли «піймати» небайдужі містяни.

На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

Наголошуємо, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП: