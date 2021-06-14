Станом на ранок 14 червня на Полтавщині виявили 11 нових захворювань на COVID-19

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За добу в Полтавській області зареєстрували 11 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього за час пандемії захворіло 77487 мешканців Полтавщини, з яких 977 продовжують лікування, а 1830, на жаль, померло.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 28432 (+11);

Кременчук – 9312;

Полтавський район – 3732;

Горішні Плавні – 3604;

Миргород – 2943;

Лубни – 2568;

Лохвицький район – 2182;

Зіньківський район – 1717;

Карлівський район – 1708;

Глобинський район – 1490;

Пирятинський район – 1337;

Новосанжарський район – 1235;

Кременчуцький район – 1215;

Гадяч – 1170;

Хорольський район – 1167;

Шишацький район – 1143;

Кобеляцький район – 1134;

Диканський район – 1112;

Котелевський район – 1102;

Решетилівський район – 1045;

Миргородський район – 1034;

Гадяцький район – 891;

Машівський район – 867;

Чутівський район – 802;

Великобагачанський район – 772;

Оржицький район – 766;

Лубенський район – 753;

Козельщинський район – 690;

Семенівський район – 621;

Гребінківський район – 619;

Чорнухинський район – 324.

Щодо ситуації з COVID-19 в Україні, то станом на ранок 14 червня коронавірусну хворобу підтвердили у 420 осіб. Зокрема, захворіло 32 дитини та 2 медичних працівники.

За добу госпіталізували 464 українця, одужало 3328 осіб, зафіксували 13 летальних випадків.

Усього провели 17856 тестувань (ПЛР – 11638, ІФА – 1589, експрес-тестування – 4629).