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Станом на ранок 14 червня на Полтавщині виявили 11 нових захворювань на COVID-19

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Летальних випадків в області не зафіксували

За добу в Полтавській області зареєстрували 11 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього за час пандемії захворіло 77487 мешканців Полтавщини, з яких 977 продовжують лікування, а 1830, на жаль, померло.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28432 (+11);
  • Кременчук – 9312;
  • Полтавський район – 3732;
  • Горішні Плавні – 3604;
  • Миргород – 2943;
  • Лубни – 2568;
  • Лохвицький район – 2182;
  • Зіньківський район – 1717;
  • Карлівський район – 1708;
  • Глобинський район – 1490;
  • Пирятинський район – 1337;
  • Новосанжарський район – 1235;
  • Кременчуцький район – 1215;
  • Гадяч – 1170;
  • Хорольський район – 1167;
  • Шишацький район – 1143;
  • Кобеляцький район – 1134;
  • Диканський район – 1112;
  • Котелевський район – 1102;
  • Решетилівський район – 1045;
  • Миргородський район – 1034;
  • Гадяцький район – 891;
  • Машівський район – 867;
  • Чутівський район – 802;
  • Великобагачанський район – 772;
  • Оржицький район – 766;
  • Лубенський район – 753;
  • Козельщинський район – 690;
  • Семенівський район – 621;
  • Гребінківський район – 619;
  • Чорнухинський район – 324.

 

Щодо ситуації з COVID-19 в Україні, то станом на ранок 14 червня коронавірусну хворобу підтвердили у 420 осіб. Зокрема, захворіло 32 дитини та 2 медичних працівники.

За добу госпіталізували 464 українця, одужало 3328 осіб, зафіксували 13 летальних випадків.

Усього провели 17856 тестувань (ПЛР – 11638, ІФА – 1589, експрес-тестування – 4629).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
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