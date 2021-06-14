Станом на ранок 14 червня на Полтавщині виявили 11 нових захворювань на COVID-19

Летальних випадків в області не зафіксували
За добу в Полтавській області зареєстрували 11 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього за час пандемії захворіло 77487 мешканців Полтавщини, з яких 977 продовжують лікування, а 1830, на жаль, померло.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 28432 (+11);
- Кременчук – 9312;
- Полтавський район – 3732;
- Горішні Плавні – 3604;
- Миргород – 2943;
- Лубни – 2568;
- Лохвицький район – 2182;
- Зіньківський район – 1717;
- Карлівський район – 1708;
- Глобинський район – 1490;
- Пирятинський район – 1337;
- Новосанжарський район – 1235;
- Кременчуцький район – 1215;
- Гадяч – 1170;
- Хорольський район – 1167;
- Шишацький район – 1143;
- Кобеляцький район – 1134;
- Диканський район – 1112;
- Котелевський район – 1102;
- Решетилівський район – 1045;
- Миргородський район – 1034;
- Гадяцький район – 891;
- Машівський район – 867;
- Чутівський район – 802;
- Великобагачанський район – 772;
- Оржицький район – 766;
- Лубенський район – 753;
- Козельщинський район – 690;
- Семенівський район – 621;
- Гребінківський район – 619;
- Чорнухинський район – 324.
Щодо ситуації з COVID-19 в Україні, то станом на ранок 14 червня коронавірусну хворобу підтвердили у 420 осіб. Зокрема, захворіло 32 дитини та 2 медичних працівники.
За добу госпіталізували 464 українця, одужало 3328 осіб, зафіксували 13 летальних випадків.
Усього провели 17856 тестувань (ПЛР – 11638, ІФА – 1589, експрес-тестування – 4629).