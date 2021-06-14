Перебіг вакцинації: скількох кременчужан щепили на вихідних

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Для щеплення першою дозою використовували вакцини CoronaVac та Pfizer-BioNTech

Протягом вихідних в Центрі вакцинації населення працювали бригади центрів первинної медико-санітарної допомоги № 1,2,3, які вакцинували першою дозою 1193 кременчужан. Про такі цифри інформує пресслужба виконавчого комітету міської ради Кременчука.

Зокрема, 12 червня щеплення зробили 741 мешканцю міста, з яких 16 – працівники медичної галузі, а 20 – освітяни.

13 червня першу дозу вакцини отримали 452 особи, які записалися через додаток «Дія».

Усього від початку вакцинальної кампанії в Кременчуці зробили 12521 щеплення першою дозою вакцини. Другу дозу отримали 1694 мешканця міста.