Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зіткнулися легковик та вантажівка: загинули двоє журналістів телеканалу НТН (додано)

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Автівку Toyota розтрощило вщент

13 травня близько 12.00 на автошляху Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади, зіткнулися легковик Toyota з вантажівкою Volvo. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.


 
Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Toyota загинули. Загиблими виявилися двоє полтавців, які працювали журналістами на одному із телеканалів України.


На місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.


Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.


Додано:


Як повідомляє видання «Полтавщина», внаслідок ДТП загинула знімальна група телеканалу НТН – водій та оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини, видання «Полтавщина»
Теги: ДТП журналисты погибли
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