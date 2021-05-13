ЦРЛ отримала допомогу для боротьби з COVID-19 на 712 тисяч гривень

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13 травня Центральна районна лікарня отримала допомогу для боротьби з COVID-19 від Ferrexpo на 712 тисяч гривень:

2 кріоциліндри;

3 інфузомати;

апарат ШВЛ в режимі СІПАП;

маски для неінвазивної ШВЛ, вони ж маски для СІПАП-терапії;

маски кисневі високої концентрації кисню.

Все це медикам вручили гендиректор Біланівського ГЗК, керівник напрямку корпоративної соціальної відповідальності Юрій Химич та депутат Кременчуцької міської ради, голова фракції «Європейська Солідарність» Богдан Лазоренко.





- Ще на початку березня ми спільно з Марією Володимирівною Ігнатчук тільки визначали потреби медичного закладу, а дане ексклюзивне і дороговартісне лікувальне обладнання існувало лише на папері. Лише кілька місяців знадобилося компанії Ferrexpo, щоб забезпечити лікарню усім необхідним. Оперативність і своєчасність - головні показники, якими керується дана компанія, надаючи благодійну допомогу в рамках боротьби з пандемією COVID-19. Незважаючи на те, що обладнання надійшло в лікарню лише минулого тижня, вже сьогодні воно використовується для лікування та надання допомоги пацієнтам, хворим на коронавірус, - розповів депутат.





Ferrexpo постійно здійснює моніторинг ситуації з рівнем захворюваності на коронавірус у регіоні, в якому підприємства ведуть свою виробничу діяльність, і оперативно реагує на потребу медичних установ не лише Полтавської області, а й всієї України. Нагадаємо, що допомога лікарням у 2020 році обійшлася Ferrexpo у 55 мільйонів гривень, з них 14 мільйонів пішло на лікарні Кременчука.