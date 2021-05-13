Маршрут «Полтава-Опішня»: як Полтавщина долучилась до проєкту зелених шляхів

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11 травня на Полтавщині презентували новий туристичний маршрут «Полтава-Опішня», спрямований на розвиток зелених шляхів. Загальна довжина маршруту становить 85 кілометрів, а подолати його можна як пішки, так і велосипедом. Шлях пролягає уздовж річки Ворскла, включає в себе сплав і охоплює Полтаву, Диканьку та Опішню.





Проєкт Greenways – новий для Полтавської області. Його представили народний депутат України Дмитро Нальотов, голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів та заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Катерина Рижеченко. Співавтором ініціативи став заступник голови ГО «Туристичне товариство «Карпатські стежки» Олександр Бурсанов.





- Шлях із вказівниками від Полтави до Опішні загальною довжиною 85 км. Із них 56 км – це основна лінія маршруту в три радіальні з’їзди у Великих Будищах, Диканьці, Чернечому яру на вихід до траси, – розповів Дмитро Нальотов.





Маршрут оснащений відповідними вказівниками із кілометражу та годин для розуміння туристом свого місцезнаходження й прибуття до фінальної точки. Є також інтернет-мапа, щоб турист для зручності сам обирав, як рухатися, – за червоним, зеленим чи іншим шляхом.





Сам маршрут не дуже складний, його без проблем подолає навить новачок. Протяжність самої дороги лише 45 кілометрів, але якщо заїжджати в усі міста та села, то шлях може зайняти і два дні. Рухаючись за маршрутом, туристи ознайомляться з музеєм українського весілля, Свято-Миколаївською церквою, Національним музеєм-заповідником українського гончарства.





Зелені шляхи – Greenways – це багатофункціональні маршрути для пересування безмоторними транспортними засобами чи пішохідним способом, що проходять вздовж природних коридорів, історичних торгових шляхів, річок і закинутих залізничних колій. Ці маршрути координуються місцевими товариствами з метою впровадження концепції сталого туризму і пропаганди здорового способу життя.