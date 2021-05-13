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На Раківці у Дніпрі рибалки знайшли тіло чоловіка (додано)

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 642 Коментарів: 1

 

Особу потопельника ще не встановили

Вранці 13 травня на Раківці (у районі комплексу відпочинку «Шарада» та набережної Лейтенанта Дніпрова) з Дніпра витягли тіло.


Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, особу потопельника ще не встановили.


Додано:


За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, тіло чоловіка на відстані 150 м від берега знайшли рибалки, вони й зателефонували до поліції.


Водолази на гумовому човні Captain за допомогою мотузки витягли потопельника з води та передали працівникам поліції для встановлення особи та точної причини смерті. Вік покійного – приблизно 35-40 років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: Раковка тело Днепр
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Коментарі: 1

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jondin:
Сьогодні, 10:30

как стало популярно сейчас в  полиции, причина смерти, алкогольное отравлениею.


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