На Раківці у Дніпрі рибалки знайшли тіло чоловіка (додано)

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 642 Коментарів: 1

Особу потопельника ще не встановили

Вранці 13 травня на Раківці (у районі комплексу відпочинку «Шарада» та набережної Лейтенанта Дніпрова) з Дніпра витягли тіло.





Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, особу потопельника ще не встановили.





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За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, тіло чоловіка на відстані 150 м від берега знайшли рибалки, вони й зателефонували до поліції.





Водолази на гумовому човні Captain за допомогою мотузки витягли потопельника з води та передали працівникам поліції для встановлення особи та точної причини смерті. Вік покійного – приблизно 35-40 років.