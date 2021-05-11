На Полтавщині сталася смертельна ДТП

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За офіційними даними Нацполіції, минулої доби у Новосанжарській, Лубенській та Кобеляцькій громадах Полтавщини сталися дорожньо-транспортні пригоди, унаслідок яких одна людина загинула та четверо травмувалися.





Як стало відомо журналістам видання, у селі Драбинівка Новосанжарської громади 10 травня близько 9.00 56-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, рухаючись назад, наїхав на велосипедистку. Унаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.





Цього ж дня поблизу села Ісківці Лубенської громади близько 15.00 на автодорозі Оржиця-Лубни водій автомобіля Peugeot Partner не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. Унаслідок ДТП водій та пасажирка автомобіля з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.





Ще одна ДТП сталася 10 травня близько 17.00 на автодорозі Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, поблизу села Красне Кобеляцької громади. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Renault зіткнувся з авто Mercedes, яким керував 37-річний мешканець Запоріжжя. У результаті ДТП водій Mercedes загинув на місці. Водія вантажівки з травмами госпіталізували до медичного закладу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.





За всіма фактами дорожньо-транспортних пригод тривають слідчі дії. Обставини та причини ДТП з’ясовуються.