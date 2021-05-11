10 травня в Кременчуці зареєстрували 6 випадків COVID-19, один пацієнт помер

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 627

10 травня в місті зареєстрували шість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.



За даними мерії, захворіли дві жінки віком від 36 до 42 років, три чоловіки віком від 29 до 82 років та тринадцятирічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а три – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто сорок чотири людини. На жаль, чоловік 83 років помер.



За час пандемії у Кременчуці налічують 8758 хворих, одужало 7583, померло 240.