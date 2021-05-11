П'яного водія затримали в центрі Кременчука з «травичкою»

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Сьогодні рано вранці, близько 5.00, в самому центрі міста на вулиці Першотравневій охоронці порядку зупинили побитий автомобіль Ford Focus. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, у подальшому з'ясувалося, що водій перебував напідпитку.





Далі, спілкуючись із 27-річним затриманим, поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, але пройти огляд чоловік категорично відмовився.





Окрім того, під час поверхневої перевірки інспектори виявили у водія поліетиленовий пакет з речовиною, схожою на наркотичну.





Патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.