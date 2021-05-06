Кременчужан ледве вберегли від вибуху газу

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 1 730 Коментарів: 1

6 травня ласі до наживи крадії металу мало не спричинили вибух у Кременчуці. Витік газу стався на території колишнього цегельного заводу. За офіційними даними пресслужби ПрАТ «Кременчукгаз», невідомі намагалися викрасти масивну засувку.





Обхідниці виявили сильний витік газу поблизу приватного сектору на вул. Соломії Крушельницької сьогодні вранці. Вони почули свист і шипіння. Джерело витоку знаходилось на газопроводі середнього тиску.

В колодязі біля металевої засувки працівниці побачили надпил болгаркою на самій трубі. Інформацію доповіли майстру. І відразу ж на місце виїхав начальник ЦДС Дмитро Шевченко з бригадою. На трубопровід накладено бандаж, - зазначено на офіційній сторінці ПрАТ «Кременчукгаз» у фейсбук.





Наразі місце події охороняється. Сьогодні буде проведено позапланові роботи з відновлення газопроводу.









За даними служби газу, після того, як територію підприємства покинули, спроби викрадення металевих труб спостерігаються не вперше. Щоб демонтувати трубопровід та не зваблювати крадіїв металу, необхідно провести масштабні роботи з відключенням мікрорайону. Очікується, що їх проведуть цього року.





Начальник ЦДС Дмитро Шевченко зазначив, що подібні випадки несуть велику небезпеку, у тому числі – вибуху, загорання, а відповідно й загрозу здоров'ю та життю людей.





Прохання повідомляти службу 104 про будь-яку підозру щодо втручання в роботу газопроводу.