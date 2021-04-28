На Полтавщині чоловік «майже підірвав» приміський потяг

За це чоловік отримав рік іспитового строку
Реальний строк ув’язнення отримав житель села Писарщина Гребінківської громади за, як з’ясувалося в ході слідства, віртуальну підготовку вибуху у вагоні приміського потягу сполученням «ст. Гребінка – ст. ім. Т. Шевченка».
За даними офіційного сайту Нацполіції, Гребінківський районний суд Полтавської області засудив 52-річного чоловіка до двох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.
Як стало відомо журналістам «Телеграфа», жителя об’єктивно обвинувачували у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху.
Тоді, під час проведення огляду місця події, працівники-вибухотехніки небезпечних предметів не виявили. На щастя, інформація про підготовку вибуху не підтвердилась. У ході проведення першочергових слідчих дій оперативники разом зі слідчими встановили особу «мінувальника». Він визнав свою вину та, в подальшому, активно співпрацював зі слідством.