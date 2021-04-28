На Полтавщині чоловік «майже підірвав» приміський потяг

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За це чоловік отримав рік іспитового строку

Реальний строк ув’язнення отримав житель села Писарщина Гребінківської громади за, як з’ясувалося в ході слідства, віртуальну підготовку вибуху у вагоні приміського потягу сполученням «ст. Гребінка – ст. ім. Т. Шевченка».



За даними офіційного сайту Нацполіції, Гребінківський районний суд Полтавської області засудив 52-річного чоловіка до двох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.



Як стало відомо журналістам «Телеграфа», жителя об’єктивно обвинувачували у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху.





«Восьмого січня, близько 20:30 години, чоловік зі свого мобільного телефону здійснив дзвінок на лінію «102» та повідомив оператору про підготовку вибуху у вагоні приміського потягу», - йдеться в офіційних матеріалах судової справи.



Тоді, під час проведення огляду місця події, працівники-вибухотехніки небезпечних предметів не виявили. На щастя, інформація про підготовку вибуху не підтвердилась. У ході проведення першочергових слідчих дій оперативники разом зі слідчими встановили особу «мінувальника». Він визнав свою вину та, в подальшому, активно співпрацював зі слідством.