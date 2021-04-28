НБУ розповів, як банки країни працюватимуть на травневі свята

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 670

Наближаються травневі свята, які цьогоріч перепадають на вихідні дні: 1 травня – День праці, 2 травня – Великдень та 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.





Згідно законодавства, офіційними вихідними будуть 1-4 та з 8-10 травня.





Щодо банків, то у Національному банку України розказали, як вони працюватимуть у цей період.





Система електронних платежів Національного банку працює Незалежно від святкових та неробочих днів, тож банки можуть здійснювати міжбанківські платежі цілодобово 7 днів на тиждень.





Кожен банк сам визначатиме, чи користуватися цією можливістю, зважаючи на потреби своїх клієнтів. Тому варто уточнити графік роботи у свого банку.





Ті банки, які все ж таки здійснюватимуть платежі, відображатимуть їх датою першого наступного робочого дня (тобто 5 травня за період з 1 по 4 травня 2021 року та 11 травня за період з 8 по 10 травня 2021 року).