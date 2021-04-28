«Кремінь-АТО» перемагає «Слобожанщину» й входить у трійку кращих команд групи

Цими вихідними, 25 квітня, футбольна команда «Кремінь-АТО» на виїзді перемогла «Слобожанщину» (Харків). Наші хлопці перемогли суперника з рахунком 2:0.
На перерву футболісти йшли з рахунком 0:0, але у другому таймі взяли гру під свій контроль. «Кремінь-АТО» провів багато комбінацій, а після кутового відкрив рахунок. З подачі Сергія Козубенка забив Іван Коробко. Вдруге ворота «Слобожанщини» вразив Руслан Чернишов, він зіграв якісно у штрафній випередивши воротаря господаря.
У підсумку кращим гравцем матчу став Антон Клімович. Після двох ігор «Кремінь-АТО» посідає третє місце в турнірній таблиці (поступаючись лідеру лише за різницею забитих та пропущених).
Турнірна таблиця
|І
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Зіньків АТО
|2
|2
|0
|0
|14:0
|6
|2
|Дніпро АТО
|2
|2
|0
|0
|8:1
|6
|3
|Кремінь АТО
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
|Схід НГУ
|1
|1
|0
|0
|5:2
|3
|5
|Ветерани АТО Дн
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|6
|Меркурій
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|7
|Полтава
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|8
|Слобожанщина
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|9
|18
|2
|0
|0
|2
|0:14
|0
Наступний матч «Кремінь-АТО» зіграє вдома. На стадіоні «Кремінь-Арена» кременчужани приймуть «Дніпро-АТО» (Гвардійське) в рамках Кубку Захисників України. Гра відбудеться 8 або 9 травня.