«Кремінь-АТО» перемагає «Слобожанщину» й входить у трійку кращих команд групи

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 517

Кременчуцька команда впевнено крокує як у чемпіонаті, так і в кубку

Цими вихідними, 25 квітня, футбольна команда «Кремінь-АТО» на виїзді перемогла «Слобожанщину» (Харків). Наші хлопці перемогли суперника з рахунком 2:0.





На перерву футболісти йшли з рахунком 0:0, але у другому таймі взяли гру під свій контроль. «Кремінь-АТО» провів багато комбінацій, а після кутового відкрив рахунок. З подачі Сергія Козубенка забив Іван Коробко. Вдруге ворота «Слобожанщини» вразив Руслан Чернишов, він зіграв якісно у штрафній випередивши воротаря господаря.





У підсумку кращим гравцем матчу став Антон Клімович. Після двох ігор «Кремінь-АТО» посідає третє місце в турнірній таблиці (поступаючись лідеру лише за різницею забитих та пропущених).





Турнірна таблиця

І П Н П РМ О 1 Зіньків АТО 2 2 0 0 14:0 6 2 Дніпро АТО 2 2 0 0 8:1 6 3 Кремінь АТО 2 2 0 0 5:1 6 4 Схід НГУ 1 1 0 0 5:2 3 5 Ветерани АТО Дн 2 1 0 1 4:4 3 6 Меркурій 1 0 0 1 0:4 0 7 Полтава 2 0 0 2 2:7 0 8 Слобожанщина 2 0 0 2 2:7 0 9 18 2 0 0 2 0:14 0





Наступний матч «Кремінь-АТО» зіграє вдома. На стадіоні «Кремінь-Арена» кременчужани приймуть «Дніпро-АТО» (Гвардійське) в рамках Кубку Захисників України. Гра відбудеться 8 або 9 травня.